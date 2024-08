Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften, Rettungsdiensten und Polizei war am Mittwochnachmittag im Karlsruher Technologie-Park im Einsatz. Der Grund: Lithium-Akkus gerieten in einem Gebäude an der Wilhelm-Schickard-Straße in Brand und sorgten für eine starke Rauchentwicklung. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten die beiden Lithium-Akkus ins Freie, wo der Brand gelöscht werden konnte. Das Gebäude wurde mit Lüftern vom Rauch befreit. Der Technologiepark Karlsruhe befindet sich nordöstlich des Hauptfriedhofes und beheimatet mehrere Unternehmen, meist aus den Bereichen Informationstechnik, Energie und Automobiltechnik.