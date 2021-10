Weil der Verein Akkordimento Lingenfeld nur noch über zwei Akkordeon-Ausbilder verfügt, soll es ab dem Jahr 2022 eine Kooperation mit der Musikschule „Julez Music“ geben.

Die Musikschule soll den kompletten Akkordeonunterricht übernehmen und in Eigenregie durchführen. Das sagte Vorsitzender Peter Geißler bei der jüngsten Mitgliederversammlung. Der Leiter der Musikschule, Julius Holzmann, ist ausgebildeter Akkordeon-Lehrer. Der Verein erhofft sich dadurch auch einen Qualitätsschub bei der Ausbildung. Der Verein selbst will sich künftig auf Orchester- und Ensemblemusik konzentrieren.

Bei den Neuwahlen ist Peter Geißler als Vorsitzender wiedergewählt worden. Laut Schriftführer Matthias Mitzner hatte der Verein zum Stichtag 31. Dezember 2020 67 Mitglieder, davon 24 aktive. Das letzte Konzert fand im November 2019 statt. Ausbilderin Karin Geißler berichtete, dass der Verein den Akkordeon-Einzelunterricht während der Lockdowns per Video oder in Privaträumen weitgehend aufrechterhalten konnte. Allerdings konnten mangels Werbeaktionen keine Neuanfänger gewonnen werden, was zu einem aktuell niedrigen Stand von nur elf Schülern führt.

Neuwahlen

Erster Vorsitzender: Peter Geißler; Zweiter Vorsitzender: Matthias Mitzner; Schriftführer: Matthias Mitzner (kommissarisch); Kassenwartin: Ellen Mitzner; Beisitzer: Jürgen Borger, Thomas Mitzner.