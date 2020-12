Es war am 22. Dezember vor 50 Jahren, als der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Helmut Kohl die zwei Jahre zuvor gegründete Jugend-Akkordeonspielgruppe für die musikalische Gestaltung einer Weihnachtsfeier in die Mainzer Staatskanzlei eingeladen hatte. Dass es zu dieser Weihnachtsüberraschung kam, ergab sich durch die Mitwirkung bei der Siegerehrung des Landeswettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“, bei dem Ottersheim den ersten Platz belegte. Und so fuhr die Gruppe voller Erwartung in die Hauptstadt, wo die jungen Akkordeonspieler bei Kakao und Kuchen von Kohl im Festsaal der Staatskanzlei empfangen wurden. Nach der Weihnachtsfeier überreichte er allen Akkordeonspielern einen Bildband „Rheinland-Pfalz – Porträt eines Landes“ und unterzeichnete mit einem Autogramm. Noch heute ist dieses Ereignis in guter Erinnerung.