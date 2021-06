Die Verbraucherzentrale erhält aktuell Beschwerden über Vertreter, die an der Haustür oder am Telefon Glasfaseranschluss-Verträge verkaufen wollen. Oft werde der Vertrag zum Bau des Glasfaseranschlusses auch mit einem Nutzungsvertrag verbunden. Verbraucher sollten sich nicht unter Druck setzen lassen, sondern in Ruhe entscheiden, rät die Verbraucherzentrale.

„Grundsätzlich ist die Verlegung eines Glasfaseranschlusses ins Haus oder in die Wohnung eine sehr gute und vor allem sehr zukunftssichere Sache“, so Michael Gundall, Telekommunikations-Experte der Verbraucherzentrale. „Allerdings sollten sich Verbraucher nicht vorschnell an der Tür zu einem Abschluss drängen lassen“. Hintergrund ist, dass Vertriebsmitarbeiter meist Provisionen für abgeschlossene Verträge erhalten. Sie versuchen daher, von Haustür zu Haustür oder auch über das Telefon Verträge zu verkaufen.

Vor der Unterschrift eines solchen Vertrages sollten Verbraucher in Ruhe die Vertragsbedingungen prüfen können, insbesondere, wenn mit dem Bau des Glasfaseranschlusses auch gleichzeitig ein Versorgungsvertrag mit einem bestimmten Tarif abgeschlossen werden soll. „Für den durchschnittlichen Verbraucher ist eine Bandbreite zwischen 100 bis 300 Mbit/s heutzutage vollkommen ausreichend und selbst für eine Großfamilie reichen 400 bis 500 Mbit/s vollkommen aus“, so Gundall.

Natürlich sind bei Glasfaseranschlüssen auch höhere Geschwindigkeiten möglich, meist würden bis zu 1000 Mbit/s vermarktet. Bei der Auswahl eines Tarifes werde sehr oft damit geworben, dass man mehr Bandbreite zum gleichen Preis ausprobieren und später einfach auf einen günstigeren Tarif wechseln könne. „Allerdings besteht die Möglichkeit des Tarifwechsels nur im 12. Vertragsmonat“, so Gundall. Wer den Zeitpunkt verpasst, tappt meist in eine Kostenfalle, weil Verbraucher dann für Tarife mit sehr hoher Bandbreite zahlten, die sie gar nicht benötigen.

Auch bei Zusatzoptionen wie Routermiete oder Sicherheitspaketen sollte genau aufgepasst werden, ob diese überhaupt notwendig sind. Daher sollten sich Verbraucher vor dem Vertragsschluss die Konditionen genau durchlesen und in Ruhe entscheiden. „Die Verbraucherzentrale hilft bei der Auswahl des richtigen Vertrages“, so Gundall weiter. Verbraucher können sich an das Infotelefon der Verbraucherzentrale unter (06131) 28 48-888 wenden (montags von 10 bis 16 Uhr) oder eine E-Mail an telekommunikation@vz-rlp.de schreiben.