Einer bislang unbekannten Frau wurde am Montagnachmittag in einer Straßenbahn ins Gesicht geschlagen. Die Polizei sucht nun die Geschädigte. Der 21-jährige Täter war gegen 16:10 Uhr mit einer Straßenbahn der Linie S1 unterwegs. Nachdem der wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche junge Mann gegenüber einer Frau Platz nahm, soll er, offensichtlich ohne erkennbaren Grund, dieser ins Gesicht geschlagen haben. Gemäß mehreren Zeugen soll der Angreifer zuvor auch lauthals einen Fahrgast angeschrien und dessen Rucksack weggeworfen haben. Die attackierte Frau verließ daraufhin die Bahn. Der Bahnführer meldete den Vorfall der Polizei und forderte den Unruhestifter auf, die Bahn zu verlassen. Die eingetroffenen Beamten verbrachten den Mann zur Feststellung der Personalien aufs Polizeirevier. Zur Klärung des noch etwas unklaren Sachverhaltes werden Zeugen, insbesondere die Geschädigte, gesucht. Meldungen nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West unter Telefon 0721 6663611 entgegen.