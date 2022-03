Ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Dienstagnachmittag in Karlsruhe-Knielingen nach einer Auseinandersetzung handgreiflich. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen war der junge Mann auf einem Gehweg in der Sudetenstraße mit seinem Scooter unterwegs. Ein 54-jähriger Passant machte ihn auf sein verkehrswidriges Verhalten aufmerksam. Der Rollerfahrer reagierte darauf offenbar aggressiv und fuhr den Passanten mit seinem E-Scooter an. Es kam dann zu einer verbalen Auseinandersetzung, die herbeieilende Passanten unterbinden konnten. Wenig später kehrte der Rollerfahrer jedoch zurück und machte durch verbale Entgleisungen auf sich aufmerksam. Dem hinzukommenden 26-jährigen Sohn des Geschädigten schlug der Zweiradfahrer daraufhin wohl unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Dem folgte den Schilderungen zufolge eine handgreifliche Auseinandersetzung unter beiden. Die von Anwohnern alarmierten Polizisten unterbanden schließlich die Auseinandersetzung. Der 21-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen.