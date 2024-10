Bei einem Polizeieinsatz in der Hagenbacher Straße wurde die eingesetzten Beamten von einer Frau beleidigt. Am Donnerstag gegen 11.15 Uhr meldeten Anwohner eine Frau, die am Vortag aus einem Haus ein paar Gegenstände entwendet hatte. Die Frau befand sich beim Eintreffen der Polizeibeamten offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und war nicht zu beruhigen. Zur Feststellung ihrer Personalien und zu ihrem eigenen Schutz musste sie laut Polizei auf dem Boden fixiert werden. Dabei versuchte sie einer Polizeibeamtin in die Hand zu beißen und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Bezüglich des Diebstahls vom Vortag wurde ein Strafverfahren eingeleitet.