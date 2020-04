Am Wochenende wurde in Bruchsal wiederholt Widerstand gegen Polizisten im Einsatz geleistet. In einem Fall war es eine Personengruppe, weshalb Verstärkung hinzugerufen wurde, im anderen Fall ein 55-jähriger Mann. Es kam zu drei Festnahmen.

Gegen 2.45 Uhr wollte eine Polizeistreife am Sonntag eine fünfköpfige Personengruppe am Bruchsaler Sportzentrum kontrollieren, die wegen Ruhestörung und Verstoß gegen die Corona-Verordnung auffällig waren. Ein 31-Jähriger provozierte die Beamten und stellte sich vor den fahrenden Streifenwagen, heißt es im Polizeibericht. Da er sich bei der anschließenden Personenüberprüfung nicht ausweisen konnte, sollte er zur Feststellung der Identität zum Polizeirevier gebracht werden. Dagegen widersetzte sich der 31-Jährige und ließ sich unter anderem auf die Beamten fallen. Ein 32 Jahre alter Mann versuchte, sich in die Rangelei einzumischen und musste gewaltsam daran gehindert werden. Dabei verletzte er sich. Beide Männer wurden schließlich vorläufig festgenommen. Die übrigen Personen verständigten über ihre Mobiltelefone weitere Bekannte, die hinzukamen und sich in der Folge sehr aggressiv und drohend vor den Einsatzkräften aufstellten. Mehrere zusätzlich alarmierte Polizeistreifen und ein Polizeihund waren nötig, um die ausgesprochenen Platzverweise, die zunächst von der Gruppe ignoriert wurden, auch durchzusetzen. Die Polizeibeamten wurden wiederholt beleidigt.

Ein Atemalkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab später einen Wert von 1,1 Promille, informierte die Polizei. Gegen ihn und seinen Bekannten wurden Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Zu einer Tätlichkeit gegen zwei Polizisten kam es bereits am Samstagabend in Bruchsal, als sie versuchten, einen Streit zu schlichten. Um 18.25 Uhr wurde die Polizeistreife zu einem Streit zwischen einem 55-Jährigen und einer 45 Jahre alten Frau in eine Wohnung in der Bismarckstraße gerufen. Dabei hatte offenbar die 45-Jährige dem Mann eine blutende Wunde zugefügt. Beim Eintreffen der Beamten schlug die Frau weiter auf den Mann ein, weshalb die beiden getrennt werden mussten. Da sich die Auseinandersetzung in der Wohnung der Frau zugetragen hatte, wurden dem dort nicht wohnhaften 55-Jährigen ein Platzverweis erteilt. Da er diesem nicht nachkam, schob ihn einer der Polizisten aus der Wohnung. Im Treppenhaus versuchte der Mann dann, den Polizeibeamten mit der Faust zu schlagen. Gegen die folgende Festnahme wehrte er sich laut Polizeibericht heftig und trat wild um sich. Außerdem beleidigte er die Beamten. Schließlich wurde er zum Polizeirevier gebracht, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,86 Promille ergab. Auch die 45-jährige Frau war deutlich alkoholisiert. Aufgrund ihres Zustands war eine Alkoholmessung jedoch nicht möglich.