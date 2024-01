Während eine Leitung geflickt wird, müssen sich die Arbeiter dumme Kommentare anhören. Das kann nicht sein.

Wie wohlstandsbesoffen muss man sein, um sein Mütchen an Menschen zu kühlen, die gerade ein defektes Rohr reparieren? Was für ein Anspruchsdenken muss man haben, um sich über stundenweise kein oder trübes Wasser lautstark zu beschweren? Nein, dafür gibt es keine Entschuldigung. Menschen haben bei Eiseskälte stundenlang an einem Sonntag im Freien gearbeitet, damit das Wasser wieder läuft. Da wäre eher etwas Dankbarkeit angebracht - darüber, dass das wichtige Gut sonst relativ günstig rund um die Uhr sicher und in hoher Qualität fließt. Und dass sich jemand kümmert während man selbst am Wochenende im Warmen auf dem Sofa sitzt.