Um Leerstände mit Leben zu füllen und um neuen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen – will die Ortsgemeinde Lustadt einen neuen Weg gehen. Einstimmig hat der Ortsgemeinderat den entsprechenden Antrag der SPD angenommen und die Arbeitsgemeinschaft (AG) Schaffung von Wohnraum ins Leben gerufen. Die Mitglieder werden von den Parteien noch in die AG berufen. In einem ersten Schritt sollen Flächen im Dorf, die für eine Wohnbebauung – auch in zweiter Reihe – in Frage kommen, zusammengetragen werden. Durch den Regionalplan und den Landesentwicklungsplan IV muss das Dorf auch innerhalb der Gemeinde erst Baulücken bebaut haben, bevor neue Baugebiete von übergeordneten Behörden erlaubt werden.