Ab Februar 2022 haben Familien in Deutschland wieder die Möglichkeit, ein internationales Gastkind bei sich zu Hause aufzunehmen. Rund 70 Gastschüler reisen im Winter mit AFS nach Deutschland; für ein halbes oder ganzes Schuljahr möchten die 15- bis 18-Jährigen den Familienalltag in Deutschland miterleben, ihr Deutsch verbessern und in ihrer neuen Stadt ein zweites Zuhause finden.

Gastfamilien sind laut AFS so vielseitig wie die Welt: Paare mit oder ohne Kinder, Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare oder auch Senioren können Jugendlichen aus aller Welt ein liebevolles Zuhause auf Zeit bieten. Gastfamilien können ein Gastkind für einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen, aber auch für ein halbes oder ganzes Schuljahr aufnehmen.

Interessierte können sich im Internet unter www.afs.de/gastfamilienprogramm erkundigen oder direkt an AFS wenden – unter der Telefonnummer 040 399222-90 oder per E-Mail an gastfamilie@afs.de.