Heiko Wildberg (AfD) legt sein Mandat im Kreistag zum 31. Juli nieder. Darüber informierte Landrat Fritz Brechtel (CDU) die Kreistagsmitglieder in der Sitzung. Er war zunächst der Meinung, dass die AfD keine Nachrücker mehr habe. Dem widersprach Fraktionssprecher Andreas Wondra: Es gebe Nachrücker, die die AfD benennen werde. Laut Listenplatz ist Daniel Baumann Nachrücker, teilte die Kreisverwaltung dann am Donnerstag mit. „Seitens der Verwaltung wird Herr Baumann diesbezüglich angefragt.“ Neu als Kreistagsmitglied verpflichtet wurde in der Sitzung Michael Faber aus Germersheim. Er rückt für Ralf Hünerfauth nach, der aus der AfD ausgetreten ist. Das hat auch Folgen auf Ausschüsse: Faber wird stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Umweltschutz und Landwirtschaft. Gerd Unterforsthuber folgt auf Hünerfauth im Schulträgerausschuss.