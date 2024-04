Die Mitglieder des AfD-Kreisverbandes Germersheim haben Bernd Schattner als Landratskandidaten gewählt. Der 55-jährige südpfälzische AfD-Bundestagsabgeordnete konnte nach einer Pressemitteilung der AfD die Mitglieder mit einem griffigen Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2024 begeistern. Wichtig sind dem gebürtigen Annweiler für den Kreis Germersheim die Sicherheit der Bürger, der Arbeitsplatzerhalt in den Bereichen Industrie und Mittelstand sowie eine verbesserte Verkehrsanbindung, die unter anderem eine zweite Rheinbrücke bei Wörth bedingt. „Der überschuldete Landkreis muss unbedingt saniert werden. Hierzu gehört auch der Abbau der Bürokratie und die Digitalisierung der Verwaltung“, sagt der ehemalige Verwaltungsfachangestellte und Unternehmer. Schattner wurde 1968 in Annweiler am Trifels geboren und ist seit 2021 Mitglied der AfD-Bundestagsfraktion und im Ausschuss für Landwirtschaft und Ernährung sowie stellvertretendes Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags. Schattner ist stellvertretender Landesvorsitzender des AfD-Landesverbandes Rheinland-Pfalz und Mitglied im Kreistag SÜW.