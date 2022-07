Nicht 350, sondern nur 35 bis 50 Haushalte könnten mit der gesparten Energie versorgt werden, wenn der Kreis Germersheim seine Pläne umsetzt. Darauf weist Andreas Wondra, Vorsitzender der AfD-Fraktion im Kreistag, in einer Stellungnahme zum Artikel „Energiekrise: Mehr Photovoltaik auf Baggerseen gefordert“ hin. AfD-Mitglied Gerd Unterforsthuber hatte im Kreistag das mögliche Einsparungspotenzial von zirka 10 bis 15 Prozent Gas in den kreiseigenen Gebäuden durch die Absenkung der Raumtemperatur in Relation zu den Haushalten des Kreises Germersheim gesetzt.

Der gesamte Gasbedarf der kreiseigenen Gebäuden betrage laut „Erfolgsbilanz Klimaschutzteilkonzept“ aus dem Jahr 2020 zirka 7000 MWh, schreibt Wondra. „Ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland verbraucht zirka 20 MWh Gas pro Jahr“. Somit verbrauchten die kreiseigenen Gebäude die Menge Gas entsprechend derer von zirka 350 Haushalten. Bei einer angedachten Einsparung von 10 bis 15 Prozent entspräche dies nur zirka 35 bis 50 Haushalten. Der Kreis könnte also nur eine Einsparung entsprechend weniger als 0,2 Prozent des Gasverbrauchs aller Haushalte im Kreis erzielen, so Wondra.