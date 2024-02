Ein für den 14. Februar im Clubhaus des Fußballvereins FV 1911 Germersheim geplanter Politischer Aschermittwoch des AfD-Kreisverbands mit drei Rednern aus dem Bundesgebiet findet dort nicht statt. Das teilte der Vorsitzende des FV 1911, Adrian Pfeifer, auf Anfrage mit.

Der Termin sei nach einem Missverständnis mit dem Wirt zustande gekommen, so Pfeifer. Dem Wirt des Clubhauses sei bei der Absprache nicht klar gewesen, dass es sich um eine politische Veranstaltung handeln würde. Eine solche sei jedoch im Clubhaus des FV 1911 grundsätzlich nicht erwünscht, so Pfeifer. „Wir halten uns politisch neutral.“

Nachdem er am Wochenende Kenntnis von der geplanten Veranstaltung erhalten hatte, habe er sich umgehend mit Wirt und Partei in Verbindung gesetzt, so Pfeifer. Dabei habe die AfD laut dem Vereinsvorsitzenden Verständnis für die Absage geäußert. Auf seiner Homepage meldet der AfD-Kreisverband nun einen anderen Ort für den Politischen Aschermittwoch, dabei handelt es sich um ein privates Firmengelände.