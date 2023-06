Auch die AfD-Fraktion im Stadtrat positioniert sich gegen die Kundgebung der türkisch-islamischen Gemeinde in Germersheim (Ditib), die am Samstag gegen 13.30 Uhr an der Moschee startet. Ebenso wie die FDP zuvor begründet die AfD dies mit der „Weigerung der Ditib, das Urteil des Verwaltungsgerichtes Neustadt gegen den Neubau in den geplanten Dimensionen anzuerkennen oder die mehrfachen Angebote der Stadt, einen anderen Standort zu wählen, anzunehmen“, schreibt Stadtratsmitglied Michael Faber. Dies zeuge nicht „von guter Integration der Ditib-Gemeindemitglieder“. Die engen Verflechtungen der Ditib zum staatlichen Präsidium für religiöse Angelegenheiten haben die AfD in Stadt und Landkreis Germersheim Faber zufolge „bereits vor Jahren dazu bewogen, sich öffentlich und unmissverständlich gegen diese Großmoschee zu positionieren“. Fraktionsvorsitzender Alfons Braun zeigte sich erfreut, dass sich die FDP im Stadtrat „klar gegen den Neubau stellt“ und fordert nun auch andere Parteien im Stadtrat dazu auf „Farbe zu bekennen, nachdem diese in Teilen jahrelang die Pläne der Ditib unterstützt und verteidigt hatten“.