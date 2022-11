An den vier Adventssonntagen startet wieder das Germersheimer Adventsradio. Hinter dem Mikrofon sind Menschen aus dem Kreis, die etwas zu erzählen haben.

Jeweils ab 17 geht die Sendung online. Jeden Sonntag liest der Lingenfelder Mundartautor Hermann Josef Settelmeyer eine Weihnachtsgeschichte vor. Sabine Witter berichtet in einer Folge aus dem Begegnungscafé für ukrainische Flüchtlinge in Germersheim, und Dekan Michael Diener steuert Gedanken zum Advent bei. Weiterhin „on air“ sind die Hebamme Nina Prechtl und die ukrainische Sängerin Jana Kalinowska. Alexandra Schaaf-Dörner von „Alexandras Schmöker-Ecke“ gibt Buchtipps zur Adventszeit.

Das Adventsradio ist ein Angebot der protestantischen Kirchengemeinde Germersheim und versteht sich als Mitmach-Radio für Menschen im gesamten Dekanat und Landkreis. Zuhörer können Musikwünschen abgeben oder Familienrezepte für das Weihnachtmenü einreichen.

Die Sendung startet immer zur „blauen Stunde“ als Podcast und auf der Website des Dekanats (https://dekanat-germersheim.de/adventsradio).

Info

Ideen, Geschichten und Musikwünsche können zugeschickt werden per E-Mail an mitmachradio@dekanat-germersheim.de oder auch telefonisch an 0151-148 79 682. Jeweils ab 17 geht die neue Sendung online und ist dann jederzeit als Audio-on-Demand-Angebot abrufbar.