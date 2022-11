Rund um den Schiffermast auf dem Rathausplatz Neuburg wird es zum Adventsbeginn am Samstag, 26. November endlich wieder einen Adventsmarkt geben. Eröffnung ist um 14.30 Uhr auf dem Rathausplatz beim Schiffermast. Erster Beigeordneter und Organisator Dieter Hutzel verspricht eine stimmungsvolle Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Die Neuburger Bevölkerung schätzt seit etwa 15 Jahren diese gemütlich-geselligen Veranstaltungen im Ort und beteiligt sich gerne auch aktiv. Das zieht auch immer auswärtige Gäste an die zum Genießen und Einkaufen ins Fischer- und Schifferdorf kommen. Hierfür haben sich einige Verkaufsstände angesagt, die nützliche und kreative Geschenkideen für Weihnachten anbieten. So findet man neben Schmuck, Grußkarten und Aquarelle, Weihnachtskrippen, künstlerische Holzarbeiten, sowie Wohn- und Adventsdekorationen. Für die kalte Jahreszeit sind wärmende Strickwaren, individuelle Kinderkleidung und handgesponnene Wolle im Angebot. Auch Pralinen und Gebäck ebenso wie Honig und Honigprodukte warten auf die Käufer. Tennisverein und Kindergarten sorgen mit Getränken, herzhaften und süßen Leckereien für Bewirtung. Richtig stimmungsvoll wird es auch für die Kinder, wenn gegen 18 Uhr der Nikolaus zu einem Besuch auf dem Markt vorbeikommen wird.