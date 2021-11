Zum sechsten Mal organisiert die Pfarrei Mariä Heimsuchung eine Adventskalenderaktion. Wurzeln bilden den roten Faden in diesem Jahr – Erfahrungen von Entwurzelt sein im eigenen Leben. Insbesondere in der Coronazeit hatten viele Menschen diesen Eindruck, mangels sozialer Kontakte. Mit der Whatsapp-Adventsaktion sollen Haltepunkte in der Vorbereitung auf Weihnachten gesetzt werden – mit Bildern von Wurzeln aus verschiedenen Perspektiven. Man kann sich über Whatsapp anmelden oder auf der Homepage der Pfarrei die einzelnen Impulse nachlesen. Neu in diesem Jahr ist, dass in der offenen Gruppe „Adventskalender 2021“ die Impulse eingestellt werden und alle, die bereits in der App sind, können dieser offene Gruppe beitreten. So kommen die Nachrichten aufs Handy: Telefonnummer 0151 14879617 als Kontakt auf Smartphone speichern, WhatsApp-Nachricht mit dem Inhalt „Start“ schicken. Dann kann die Pfarrei die Telefonnummer, die im Januar gelöscht werden soll, anonymisiert speichern und eine Bestätigung verschicken. Dank Broadcast-Liste werden laut Pfarrei Nutzer keine Nachrichten/Reaktionen von anderen Empfängern sehen. Wer das Angebot nicht mehr nutzen will, sendet eine Nachricht mit dem Inhalt „Stopp“.