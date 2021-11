Hördt. Der Lebendige Adventskalender findet in diesem Jahr in etwas anderer Form statt: Adventsfenster werden zwar wieder geschmückt, aber es gibt nicht immer ein Treffen darunter.

Die Corona-Entwicklung habe die Pläne ausgebremst, teilen die Initiatoren mit. Geplant sei eine Kombination zwischen Vor-Ort-Treffen mit Abstand (aktiv) und Videobotschaften der Fensterbeleuchter (passiv). „So können wir flexibel auf das aktuelle Geschehen reagieren“, heißt es. Die Fensterbeleuchter entscheiden eigenverantwortlich über die Form. Dabei könne die Veranstaltung jederzeit kurzfristig von „Aktiv“ auf „Passiv“ umgestellt werden, die Info werde auf der Adventskalender-Homepage und über die Rülzheim-App veröffentlicht.

Familie Fabian macht den Auftakt: Am Mittwoch, 1. Dezember, wird sich das erste Fenster in der Grünwaldstraße 24 „passiv“ öffnen. Ab 19 Uhr wird eine Videobotschaft auf der Homepage zu sehen sein. Es wird nicht an allen 24 Dezembertagen bis Heiligabend ein Adventsfenster geben. In der laufenden Woche sind keine weiteren Aktionen geplant. Am Mittwoch, 8. Dezember, schmückt die Kita Villa Klosterspatzen ein Fenster.

Auch ein Weihnachtsfilm, ein interaktives Krippenspiel, ist geplant. Er soll an Heiligabend ausgestrahlt werden. Dazu werden Beiträge in Form von Videos, Fotos oder Sprachnachrichten gesucht.

Info



Alle Termine und weitere Infos auf der Homepage www.lebendiger-advent-hordt.webnode.com. Fragen zum Weihnachtsfilm per E-Mail an regine.fabian@gmail.com.