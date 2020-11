Da es in diesem Jahr keine der Adventsfeiern für Germersheimer und Sondernheimer Senioren in der Stadthalle geben kann, möchte die Stadt Germersheim auf eine ganz andere Art Adventsfreude stiften: Ab dem ersten Advent werden ältere Bürger mit einem mit weihnachtlichen Überraschungen gefüllten Präsent bedacht. Um besucht zu werden, ist allerdings eine Anmeldung beim Seniorenbüro der Stadt Germersheim notwendig. „Die soziale Interaktion, der gemeinsame Austausch, ist für die große Gemeinschaft von Senioren unheimlich wichtig“, so Bürgermeister Marcus Schaile (CDU). Durch die mittlerweile monatelang grassierende Corona-Pandemie sei das Miteinander nahezu komplett weggebrochen. Das sei für manche in dieser Stadt nicht nur traurig, sondern auch tragisch, weil gerade bei älteren Menschen die große Gefahr der Vereinsamung bestehe. Schaile: „Deshalb sind all diejenigen, die sonst unserer Einladung am ersten Adventswochenende gefolgt wären, herzlich eingeladen, in diesem Jahr das Angebot der ’Adventsfeier dehäm’ wahrzunehmen.“ Die städtischen Besucher werden dabei nicht nur das Präsent abliefern. Sie bringen, so Schaile, auch die Zeit für einen kurzen Plausch mit. Natürlich unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln.

Anmelden können sich alle Germersheimer und Sondernheimer Bürger ab dem 70. Lebensjahr, also alle, die 1950 oder früher geboren wurden. Die Anmeldung sollte dem städtischen Seniorenbüro (Kontakt: Silke Lack, Telefon 960 248, E-Mail: slack@germersheim.eu) bis spätestens 23. November vorliegen.