Auch in diesem Jahr kann die Adventsfensteraktion in Sondernheim nicht wie gewohnt stattfinden. Trotzdem möchte das Adventsfenster-Team der katholischen und protestantischen Kirchengemeinde auf dem Weg durch den Advent begleiten. Am Samstag, 27. November, kann hinter der protestantischen Kirche die Krippe mit ihren menschengroßen Figuren besichtigt werden. An jedem Adventssamstag findet dort um 17 Uhr eine Krippenandacht statt. Außerdem wird am katholischen Pfarrheim jede Woche samstags und am Heiligen Abend, ein neues Fenster gestaltet. Dieses ist täglich zwischen 17 und 21 Uhr beleuchtet.