Am 11. November startet die HWK-Gärtnerei in Grötzingen, in der Menschen mit Behinderungen arbeiten, ihre Aktionswochen zum Advent. Bis zum 26. November können Kunden handgefertigte Advents- und Türkränze der Gärtnereierwerben. Bei den Advent-Aktionswochen gibt es außerdem kunsthandwerkliche Produkte von Helfende Hände e.V., einem Verein, der sich für die Menschen im Niger einsetzt, sowie vom Haus Bodelschwingh in Karlsruhe und dem Förder- und Betreuungsbereich der HWK. Am Samstag, 12. November. macht der Foodtruck des Inklusionsunternehmens worKA von 11 bis 15 Uhr Halt.