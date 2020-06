Der Ortsgemeinderat Schwegenheim kommt erstmals in der Corona-Pandemie wieder zusammen und muss sich mit einer Entdeckung beschäftigen, die Gemeindearchivar Rolf Fessenmayr gemacht hat. Nach dessen Recherchen wurde dem ehemaligen Reichskanzler Adolf Hitler mit einem Ratsbeschluss vom 8. März 1933 die Ehrenbürgerwürde verliehen, und dieser Beschluss wurde nie aufgehoben oder revidiert. Die Gemeinde Schwegenheim mit ihrem politischen Vertretern aus dem Gemeinderat und ihrem Ortsbürgermeister Bodo Lutzke (FWG) und den Beigeordneten Holger Hellmann (FWG) und Christian Schuster (SPD) distanziere sich „auf das Schärfste von dieser Unperson“ und möchte „in Zeiten von aufkeimenden rechtsnationalen, rechtsextremen und antisemitischen Tendenzen ein klares Bekenntnis zu unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung setzen“. Deshalb soll Adolf Hitler in der Ratssitzung am Dienstag, 23. Juni, ab 19 Uhr im Bürgerhaus posthum die Ehrenbürgerschaft von Schwegenheim aberkannt werden.

Auf der 19 Punkte umfassenden Tagesordnung stehen außerdem unter anderem „Informationen zur kommunalen Kindertagesstätte Sonnenstrahl“, die Neufassung der Friedhofsgebührensatzung, die Anschaffung zweier Geschwindigkeitsanzeigetafeln sowie die Absage der diesjährigen Kerwe. Zudem geht es um zahlreiche Bauanträge und die Eilentscheidungen, die in den vergangenen Monaten getroffen wurden. Die Verwaltung weist darauf hin, dass das Bürgerhaus nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden darf und dass es zu Zugangsbeschränkungen für Bürger kommen kann, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Zuhörer müssen zudem ihre Kontaktdaten angeben.