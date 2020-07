Die Diskussion um die Stellung des Germersheimer „Auslands- und Dolmetscherinstitut“ (ADI) zur Universität in Mainz und die sich daraus ergebenden Fragen waren Mitte Juli 1970 ein heftig diskutiertes Thema. In einem offenen Brief des Germersheimer Studierendenausschusses ASTA an den Kulturausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags wurde unter anderem die negative Auswirkung des Mangels an Kontakten und Informationsaustausch zwischen Germersheim und Mainz beklagt und für die Zukunft der Status eines Fachbereichs der Universität für das damalige „Auslands- und Dolmetscherinstitut“ gefordert.