Erhardt Vortanz, Referent Radtourismus beim ADFC Rheinland-Pfalz, sieht im Tragen eines Fahrradhelmes kein Allheilmittel. Zwar schütze dieser, aber es gibt keine Helmpflicht in Deutschland. Für den Radfahrer zählen andere Dinge. Ein Unfall mit einem Mädchen hätte aus seiner Sicht nicht passieren müssen.

Im Bericht „Ich fiel um wie ein nasser Sack“ vom 10. Mai ging es um den Schutz durch Fahrradhelme bei Unfällen. Für Erhardt Vortanz sind jedoch die „Unfallumstände und besonders gefährlichen Verhaltensweisen“ wichtiger. Diese „kamen dabei viel zu kurz“, wie er in einer Stellungnahme schreibt. „Natürlich hat ein korrekt und fest sitzender Helm für viele schwere Kopfverletzungen eine große Schutzwirkung – das ist unbestritten.“ Aber der Helm sei kein Allheilmittel, wenn die Tür des parkenden Autos zu überraschend aufgehe, seien schwere Gesichtsverletzungen unvermeidbar, auch mit Helm. Da es im Land keine gesetzliche Helmpflicht gebe, sind für ihn Anmerkungen darüber, ob ein Radfahrer beim Unfall einen Helm getragen hat, überflüssig. Aus Sicht des Lobbyisten wird so versucht, „den Radfahrern ein schlechtes Gewissen einzureden“.

Viel mehr Radfahrer

Vortanz verweist darauf, dass es im Bereich der Polizei Wörth nur vier Pedelec-Unfälle mehr im Vergleich zu 2019 gegeben habe. Angesichts der rund sieben Millionen Pedelecs in Deutschland und dem Anstieg verkaufter E-Bikes von 2019 auf 2020 (plus 43,5 Prozent) scheinen so „die meisten Pedelec-Fahrer alles richtig gemacht zu haben“. Corona-bedingt sei viel mehr Rad gefahren worden, vor allem im Freizeitbereich. „Auch da hört man von Steigerungsraten zwischen 20 und 40 Prozent.“ Es gebe also viel mehr Fahrräder und die Unfallzahlen blieben nahezu gleich.

Seiner Sichtweise zufolge sei in dem Bericht besonders wichtig gewesen, dass von 21 Radunfällen auf Radwegen, sich 17 in Germersheim ereigneten. „Das liegt an den viel zu schmalen Radwegen, die fast immer auch noch in beiden Richtungen benutzt werden müssen“, ist Vortanz überzeugt. Das Unfallrisiko sei laut einer Studie fast 12-mal höher als beim Fahren auf der Fahrbahn. In Germersheim werde man zu diesem gefährlichen Verhalten mit blauen Radwegschildern gezwungen. „Das Ergebnis sehen wir nun überdeutlich“, so Vortanz.

Unfall durch Mängel?

Auf dem Radweg entlang der Sondernheimer Straße (L 552) kam es am Wochenende zu einem Unfall, bei dem eine 12-Jährige leicht verletzt wurde und der Unfallverursacher flüchtete. „Das Mädchen fuhr auf einem besonders gefährlichen ’linken’ Radweg in Richtung Germersheim“, schreibt Vortanz. Die 12-Jährige fuhr von Sondernheim in Richtung Germersheim und nutzte den links neben der Straße verlaufenden Radweg. An der Einmündung zur Konrad-Nolte-Straße, an der es Mängel gibt, wurde die Radlerin von einem Kleintransporter erfasst. Vortanz weist Behörden darauf hin, dass Wegweiser nicht korrekt montiert sind und damit der Straßenverkehrsordnung (StVO) nicht entsprechen. Das Hinweiszeichen auf den kreuzenden Radverkehr müsse über dem „Vorfahrt gewähren“-Schild montiert sein, damit Autofahrer von der Konrad-Nolte-Straße kommend dies besser sehen.

Zu kurze Reaktionszeit

Auch ist Vortanz zufolge das vorgeschriebene Sichtdreieck nach der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt06) hier nicht eingehalten. Daher sei die Zeit zwischen frühestmöglicher Sichtbarkeit des Radverkehrs und einem möglichem Zusammenprall sehr kurz – nur rund eine Sekunde. „Wenn man davon ausgeht, dass der Kfz-Fahrer sich wie üblich nach links zum vorfahrtsberechtigt ankommenden Verkehr orientierte, gab es wegen dieser Umstände für das Mädchen keine Chance“, so Vortanz. Da er selbst diese Straße öfters befahre, fordert er als Betroffener die Behörde auf, die Mängel zu beheben und droht mit rechtlichen Schritten.