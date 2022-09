Für Käufer von E-Fahrzeugen spielt neben der Umweltbilanz inzwischen auch das Fahrgefühl des elektrischen Antriebs eine große Rolle. Vor der Kaufentscheidung stehen aber viele Fragen im Raum: die nötige Reichweite, die Lademöglichkeiten zu Hause, Fördermöglichkeiten und natürlich die Kosten. Am „E-Day“ am Samstag, 8. Oktober, gibt es Vorträge und Stände rund um das ADAC Haus in der Steinhäuserstraße in Karlsruhe, um die Fragen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu beantworten. Den ganzen Tag über sind Vorträge und ein buntes Rahmenprogramm angekündigt.