Nach fast vier Jahren wurde ein Vorzeigeprojekt zur Stromerzeugung gegen viele Widerstände auf den Weg gebracht. Auf einer Fläche, die meistens für Maisanbau benutzt worden ist, soll eine Photovoltaikanlage entstehen. Es ist nicht die erste in ihrer Art.

Ortsbürgermeister Peter Beutel zeigte sich erleichtert, dass nach fast vier Jahren der Bau der Photovoltaikanlage beschlossen wurde. Auf einer bisher vor allem zum Anbau von Mais genutzten 1,6 Hektar umfassenden Ackerfläche zwischen B427, Bahn und südlich des Raiffeisen-Warenlagers sollen 4400 Solarmodule aufgestellt werden. Im „Unteren Glockenzehnten“, so der Flurname des Gebietes, auf dem die Freiflächen-Photovoltaik-Anlage errichtet werden soll, will man eine Gesamtleistung von 1640 Kilowatt-Peak (kWp) erzielen. Die Projektfläche gehört privaten Grundbesitzern. Die Solarmodule werden freistehend eingebaut. Befestigt wird nur die Fläche für Wechselrichter und das Trafogebäude.

Die Ortsgemeinde fand mit der Ingolstadter Firma Anumar einen Partner, der „Solarkraftwerke von der Pique auf entwickelt“, wie es auf der Firmenseite heißt. Sie führt Verhandlungen mit den Eigentümern und verantwortet das Genehmigungsverfahren. Vorzeigeprojekte sind im süddeutschen Raum zu finden, das nächstgelegene Projekt ist eine Anlage in Karlsruhe, die Anumar errichtet hat und betreibt. Geplant ist in Leimersheim ebenfalls eine Freiflächenanlage auf landwirtschaftlichem Gelände, jedoch von einem anderen Unternehmen.

Gemeinde besitzt ein Viertel

Winden wird mit einem Anteil von 26 Prozent an der Gesellschaft beteiligt. Auf diese Summe ist auch die Haftung beschränkt. Man rechne mit einem Gewinnanteil von rund 5000 Euro pro Jahr für die Gemeinde und einer Entschädigung von rund 2000 Euro je Hektar Ackerfläche für die Grundbesitzer. Die Freiflächen-PV-Anlage wird mit einem 3,5 Meter breiten Blühstreifen umgeben und umzäunt. Dieser Zaun darf nicht höher als 2,50 Meter werden. Südlich und östlich schließen sich landwirtschaftliche Flächen an.

Anumar hatte keine Bedenken, dass die Verträge, die sie mit der Ortsgemeinde Winden abschließt, in öffentlicher Sitzung beraten werden. Dies hatte Ratsmitglied Christoph Foos unter Hinweis auf neuere Bestimmungen der Gemeindeordnung beantragt. Die Investor-Firma war es egal, da sie mit der Ortsgemeinde Winden eine faire Zusammenarbeit anstrebe und nichts zu verbergen habe. Schließlich möchte Anumar in Rheinland-Pfalz weitere Projekte realisieren.

Viele Hindernisse

Obwohl man also alles für die Umwelt tun möchte, so Ortsbürgermeister Beutel, seien doch viele Hürden zu überwinden gewesen. Ablehnung gab es zunächst von der Landwirtschaftskammer, dann mussten der Regionalplan und der Flächennutzungsplan der Verbandsgemeinde Kandel geändert werden. „Entscheidungsrelevant“, so heißt es in der Stellungnahme der Regionalplanung, sei, dass nach Aufgabe des Projektes nach etwa 20 Jahren die Fläche wieder landwirtschaftlich genutzt werden könne. Die Eigentümer müssten mit der Gemeinde kooperieren, auch weil die Bewirtschaftung nur unter erschwerten Bedingungen möglich erscheint. Mehrere Male lag der Bebauungsplan zur Einsicht aus.