Am frühen Morgen 1. Mai, gegen zirka 0.48 Uhr, brannte im Bereich der Verlängerung des Amselweges auf einem Feld eine Rolle Abdeckfolie. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache sowie dem möglichen Einwirken Dritter wurden aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07274 9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.