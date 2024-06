Am Samstag wurde ein 85-Jähriger gegen 11 Uhr in Rülzheim Opfer eines Trickbetruges. Der Senior wollte nach seinem Einkauf in einer Bäckerei in der Mittleren Ortsstraße in sein Fahrzeug einsteigen, als er von einem Mann angesprochen wurde. Dieser gab vor, eine Autopanne zu haben und bat den Senior um Hilfe. Unter dem Vorwand, die Telefonnummer des ADAC zu benötigen, veranlasste der unbekannte Mann den Senior dazu, seine Geldbörse herauszuholen, um die Telefonnummer von dessen ADAC-Mitgliedsausweis abzuschreiben. Hierbei half der vermeintliche Hilfesuchende beim Herausholen der Geldbörse nach und entwendete unbemerkt Geldscheine aus dem Geldbeutel. Dem Geschädigten fiel das Fehlen seines Geldes erst zu Hause auf.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals vor Trickbetrügern im Großraum Germersheim, die es vornehmlich auf Senioren abgesehen haben: „Lassen Sie insbesondere hinsichtlich unbekannter Personen Vorsicht walten und verständigen Sie gegebenenfalls bei Notlagen über Notruf die Polizei“, so die Beamten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall in Rülzheim geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Germersheim, 07274/9580, pigermersheim@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.