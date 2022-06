Mindestens 32 Anrufe von falschen Polizisten wurden zwischen Mittwochmorgen und Donnerstagabend im gesamten Polizeipräsidium Karlsruhe zur Anzeige gebracht. Es meldete sich jeweils ein unbekannter Mann telefonisch bei den größtenteils älteren Personen und gab sich als Polizist aus. Er behauptete in sehr gutem Deutsch, dass in der unmittelbaren Nachbarschaft eingebrochen wurde und erkundigte sich in diesem Zusammenhang nach vorhandenen Wertgegenständen und Bargeld. Einige der Angerufenen gaben den Betrügern zunächst bereitwillig Auskunft. Glücklicherweise bemerkten alle Beteiligten noch rechtzeitig, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und unterbrachen das Telefonat. Es kam in keinem der Fälle zu einem finanziellen Schaden.