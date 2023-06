Nach der Methusalemisierung der Rente – demnächst ab einem Alter von 99 – wird bestimmt bald die nächste abgelutschte Dauerwurst als Sau durch die Diskussionslandschaft getrieben: Die Deutschen feiern zu viel! Gemeint ist nicht die Party sondern der Feiertag. Denn der ist hochoffiziell und kostet die Arbeitgeber Lohn und Zuschläge. Denn an Feiertagen sollst du nicht arbeiten, lautet das einzige Gebot, das trotz des Ansehensverlustes der Kirchen Bestand haben wird.

Der Meinung ist auch ein RHEINPFALZ-Leser, der am Pfingstmontag einen erholsamen Spaziergang im Bienwald bei Berg unternehmen wollte. Dort stieß der Mann aber auf eine Schneise der Verwüstung, so zumindest sein Eindruck. Denn dort wurde mit einer Holzrückemaschine gearbeitet – trotz Feiertag!

„Durch die große und sehr breite Maschine mit einen sehr hohen Greifarm wurde vielen Äste heruntergerissen, die Wege waren mit eben diesen Ästen zum Teil fast unpassierbar, die tiefen Spuren in den Waldwegen stellen für Fahrradfahrer ein erhebliches Gefährdungspotential dar“, schildert er in einem Schreiben an das Forstamt Bienwald und die RHEINPFALZ: „Überall lagen Äste, kleine Baumstämme und Wurzelwerk auf den Wegen. Kann es sein, dass mitten in dieser Jahreszeit wo viele Vögel brüten, viele Jungtiere (Rehkitze u.a.) im Wald aufgezogen werden solche Arbeiten verrichtet werden. Unverständlich!“

Außerdem moniert der Mann: „Würde man privat an einem Feiertag solche Arbeiten durchführen, wäre die Anzeige vorprogrammiert.“ Womit er wohl recht hat. Zwar wurden am Pfingstmontag keine Bäume gefällt, sondern nur Stämme an den Weg gebracht, so das Forstamt. Aber auch solche Arbeiten seien an einem solchen Feiertag nicht erlaubt. Darauf will das Forstamt jetzt jedenfalls den Unternehmer hinweisen, der in seinem Auftrag unterwegs war.

Da der Unternehmer aus einem anderen Bundesland kam, hätte es ja durchaus sein können, dass der Mann aus landsmannschaftlichen Gründen sich keines Feiertags bewusst war. Denn zwischen 10 und 12 schwankt die Zahl der Feiertage je nach Bundesland. 9 davon gelten aber bundesweit und der Pfingstmontag gehört dazu.

Wer einen Feiertag abschaffen will, weil die Deutschen zu viele haben, sollte aber einen Blick auf die Statistik werfen: die meisten Länder Europas haben mehr Feiertage (bis zu 15 in der Slowakei), nur zwei haben weniger: England (8) und die Schweiz (4). Und ganz ehrlich: Keiner will im Ernst englische Verhältnisse, über die Schweiz können wir aber gerne reden. Für die Schweizer Neutralität und das Schweizer Rentensystem könnte man schon den einen oder anderen Feiertag eintauschen ...

Aber bis dahin freuen sich viele von uns schon heute auf den Donnerstag. Dann heißt es wieder: Achtung Feiertag! Viele machen gleich zwei Tage frei, denn Fronleichnam ist Ein Brückentag, wie er im Buche steht. Viele gucken aber in die Röhre, wieder mal: Aber wer Schicht auch über Wochenenden und Feiertage arbeitet, bekommt hoffentlich eine ordentliche Zulage!

Aber wenn wie seit einer Woche den ganzen Tag die Sonne scheint, sind wenigstens für jeden zwei, drei Stunden in der Wärme drin.

Sonnige Tage, Andreas Lapos