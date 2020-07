Das Forstamt Pfälzer Rheinauen bittet Autofahrer um besondere Vorsicht. Beim Rehwild beginnt Mitte Juli die Blattzeit. Der Begriff Blattzeit kommt aus der Jägersprache und bezeichnet die Paarungszeit der Rehe. In dieser Zeit kann man Rehböcke durch das Nachahmen der Fieprufe anlocken, entweder mit einem Blatt oder einem Grashalm oder mit Blattern, das sind Instrumente, die den Ruf imitieren. Ganz einfach ist das Blatten aber nicht und braucht etwas Erfahrung und Geduld.

In der Blattzeit werden die meist scheuen Rehe ziemlich jeck, der Bock verfolgt die Ricke über längere Zeit und teils über große Distanzen. Er muss sich schon etwas Mühe geben, um erhört zu werden. Dabei geht auch die Vorsicht vor Mensch, Auto oder sonstiger Gefahr vorübergehend flöten. Dies führt in dieser Zeit zu besonders vielen Verkehrsunfällen, auch tagsüber sind die Rehe in der Blattzeit sehr aktiv. Daher bittet das Forstamt um besondere Vorsicht auf Straßen, die durch den Wald führen.