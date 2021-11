Zu einem Vorfall am Montagnachmittag im Bereich des Klosterwegs sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben der Achtjährigen war sie kurz vor 17 Uhr auf dem Nachhauseweg. Sie ging vom Karl-Wilhelm-Platz in die Parkstraße in Richtung Klosterweg. In Höhe der Einmündung sei ihr ein unbekannter Mann entgegengekommen, habe sie an beiden Händen genommen und ihr gesagt, dass sie mitkommen solle. Der Unbekannte habe sie dann zu einem in der Nähe geparkten Auto geführt. Zwei jugendliche Mädchen, die auf die Situation aufmerksam wurden, haben den Mann angesprochen, worauf dieser das Kind losließ, in ein schwarzes Auto einstieg und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhr, teilt die Polizei mit. Dabei soll es beinahe zu einem Zusammenstoß mit einem weißen Pkw gekommen sein. Die Achtjährige ging dann in Richtung Hagsfelder Allee wo sie von einer Erziehungsberechtigen abgeholt wurde, die die Polizei verständigte. Die beiden jugendlichen Mädchen seien nach dem Vorfall weitergegangen. Der Unbekannte wurde als Mitte 50, braune Hautfarbe und groß beschrieben. Er hatte eine tiefe Stimme, war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze und einen blauen Mund-Nasen-Schutz. Auffällig war, dass der Mann nach Alkohol roch und eine Tätowierung in Form eines Blattes an einer Hand hatte. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Kleinwagen gehandelt haben.

Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere die beiden jugendlichen Mädchen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können. Diese werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555, in Verbindung zu setzen.