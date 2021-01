Der Halter von zwei Fahrzeugen staunte am Freitagmorgen nicht schlecht, als er feststellte, dass alle 8 Reifen seiner beiden Fahrzeuge zerstochen waren. Die Fahrzeuge waren in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Maiblumenstraße in Germersheim abgestellt und wurden durch bisher unbekannte Täter beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro schätzt die Polizei.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich per Telefon unter: 07274 9580 oder per Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.