Acht Gartenhütten wurden auf dem Gelände des Kleingartenvereins „Rennichwiesen“ in der Nacht von Montag auf Dienstag aufgebrochen. Ein unbekannter Täter entwendete offenbar zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, aus einem der Gärten in Karlsruhe ein Brecheisen und brach damit wohl die weiteren Hütten auf. Entwendet wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand diverse Werkzeuge und Geräte, außerdem ein Fahrradanhänger. Der genaue Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden an den Gebäuden beträgt nach Mitteilung der Polizei ungefähr 1000 Euro.