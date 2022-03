Rülzheim. In diesem Jahr soll wieder ein „normales“ Kulturprogramm angeboten werden. Los geht es Ende April.

Die beiden Kulturprogramme sind in den beiden vergangenen Jahren stark von Corona geprägt gewesen, wie der 1. Beigeordnete Michael Braun anstelle des Kulturbeauftragten der Gemeinde, Edi Harder, bei der Sitzung des Ausschuss für Bildung und Kultur anmerkte. So hätte es im vergangenen Jahr lediglich fünf Veranstaltungen gegeben. Wegen ständig sich änderten Corona-Auflagen hätte auch immer wieder kurzfristig der Veranstaltungsort gewechselt werden müssen. Insgesamt seien auch wesentlich weniger Besucher zu den jeweiligen Veranstaltungen gekommen. Der eingeplante Verlust in Höhe von 6800 Euro habe daher auf 3500 Euro verringert werden können.

In diesem Jahr sind bis jetzt folgende Veranstaltungen geplant: Samstag, 30. April: Musik mit R. Gimmler; Freitag, 6. Mai: Comedian Gerd Kannengießer; Mittwoch, 15., bis Sonntag, 19. Juni: Ausstellung Werken von Sabine Türk mit Poetry Slam; Sonntag, 3. Juli: Konzert mit dem Hoffmann-Hammer Trio; Samstag, 23. Juli: Konzert; Sonntag, 31. Juli: Leseabend mit Gina Greifenstein; Sonntag, 4. September: Theater Speyer; Donnerstag, 8., oder Freitag, 16. September: Comedian Poschmann; Donnerstag, 10. November: Reichspogromnacht mit Nina Schromm; Samstag, 3. Dezember: Theater. Zum Abschluss des Jahresprogramms gibt es kurz vor Weihnachten, Sonntag, 18. Dezember, ein Konzert.