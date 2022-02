39 Jahre leistete Richard Faber bei der Stadt und den Stadtwerken Dienst. Alle auf der Germersheimer Kläranlage, die er kennt wie kein Zweiter.

Viel Fachwissen geht verloren, weil Richard Faber nun in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit geht. Schließlich kennt er nach rund 30 Jahren die Germersheimer Kläranlage wie kein Zweiter. War er doch schon an der Planung der jetzigen Anlage beteiligt. Als Maschinenschlosser fing Faber 1982 auf der alten Kläranlage in Germersheim an. Nach der Weiterbildung zum Abwassermeister 1987 wurde ihm ab 1. Januar 1988 die Gesamtverantwortung für Betrieb und Unterhalt aller Abwasseranlagen in Germersheim übertragen. Und da begannen auch die Planungen und Vorbereitungen für den Neubau und Umbau der Kläranlage. Nach einer Bauzeit von nur zwei Jahren ging die neue Anlage im Herbst 1991 in Betrieb. In seine Dienstzeit fielen ebenso die Stilllegung der Sondernheimer Kläranlage und der Bau des zentralen Abwasserpumpwerks (ZAPS). Über dieses werden seit 1996 die Abwässer aus dem Stadtteil nach Germersheim zur Reinigung Kläranlage gepumpt.

Die Funktionsfähigkeit seiner Kläranlage war nach Angaben der Stadt dem „verantwortungsbewussten abwasserklärmeister“ immer wichtig. Sein Team und die Förderung des Nachwuchses lag ihm am Herzen. Viele junge Leute wurden zu Fachkräften für Abwassertechnik ausgebildet. Stolz zeigt er sich über seine beiden letzten Auszubildenden, die er zum erfolgreichen Abschluss ihrer Weiterbildung zum Abwassermeister begleiten durfte. Sie treten nun seine Nachfolge an.

Über Germersheim hinaus ist Richard Faber der Stadt zufolge ein gefragter und allseits geschätzter Fachmann. Seit 2008 fungiert er als Obmann bei der Kläranlagen-Nachbarschaft 610 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA). Bei den regelmäßig stattfindenden Nachbarschaftstreffen bringt er seine Fachkompetenz ein und steht immer mit Rat und Tat zur Seite. Für Bürgermeister Marcus Schaile verlässt ein kompetenter, von allen Mitarbeitern und Vorgesetzten gleichermaßen geschätzter Kollege die Stadtwerke.