Noch einmal gründlich überdenken wollen die Ratsmitglieder die Planung für die Entwässerung des Baugebietes „Im Rosengarten“. Die Tiefe des Kanals spielt dabei eine Rolle.

Angeregt worden war, die Oberflächenentwässerung des Baugebietes „Im Rosengarten“ neu zu regeln und dafür einen eigenen Kanal zu verlegen. Gedacht war dieser auch als Entlastung bei Starkregen. Daneben sollte der vorhandene Mischwasserkanal weiter bestehen, weil die Abwasserrohre der Gebäude danach ausgerichtet wurden. Größere Umbauarbeiten kämen die Eigentümer zu teuer, so Planer Markus Linkenheil vom Büro IPR in Neustadt. Technisch seien diese auch nicht immer möglich. Auch könne der neue Kanal fürs Oberflächenwasser nicht tiefer gelegt werden, weil andere Leitungen wie etwa für Erdgas dem im Wege stehen.

Alles in allem würde durch den neuen Kanal nur etwa ein Drittel des Oberflächenwassers aufgenommen, der Rest fließe in den Gemischtwasserkanal. Auch der Anschluss an die Abwasserkanalisation im Bereich Nachtweide wurde diskutiert. Schließlich seien immer mehr Häuser angeschlossen worden, ohne den Hauptkanal aus Richtung Bad Bergzabern selbst zu erweitern. Ob das alles wirtschaftlich ist, fragte sich nicht nur Ortsbürgermeister Peter Beutel. Die Mehrkosten sind mit 600.000 Euro veranschlagt. Man müsse nun mit den Verbandsgemeindewerken nach alternativen Lösungen Ausschau halten, so die Meinung der Ratsmitglieder.