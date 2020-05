Samantha Hess ist eine Schülerin des „Corona-Abiturjahrgangs“ 2020. Die Absolventin des Goethe-Gymnasiums Germersheim erzählt, wie sie die aktuelle Krisen-Zeit erlebt und was sie daraus lernen kann.

Um ehrlich zu sein, fühle ich mich emotional nicht in der Lage, einen Text darüber zu schreiben, wie schwer es für mich ist durch die Quarantäne von meinem Freund getrennt zu sein, oder aufzuzählen, was ich gefunden habe, um mich zu beschäftigen. Für mich hört sich das nämlich an als würde ich mich über diese eigenartige Situation beschweren – und dafür habe ich eigentlich keinen Grund.

Ich kann nicht erklären, was ich empfinde. Ich versuche es zwar, aber momentan fühle ich mich einfach neutral, betäubt.

Es gab in der menschlichen Geschichte schon so viele Katastrophen, in denen Bevölkerungen sehr viel schlimmeren Umständen ausgesetzt waren, als zu Hause zu bleiben und Spiele mit der Familie zu spielen, Filme zu schauen oder etwas Neues zu lernen.

„Social Distancing“ kein Todesurteil für Freundschaften

Natürlich vermisse ich trotzdem meine Freunde und meinen festen Freund, aber heutzutage erlaubt uns das Internet, in Kontakt zu bleiben. Es gibt viele Optionen: Nachrichten schreiben, Sprachmemos verschicken, telefonieren oder Videochatten – es sind uns fast keine Grenzen gesetzt. „Social Distancing“ ist heutzutage kein Todesurteil für Freundschaften.

Ich bin überglücklich, dass meine Geliebten sicher sind, und den Menschen, die arbeiten, unglaublich dankbar, dass sie unsere Wirtschaft stützen. Diese Menschen riskieren nicht nur ihre Gesundheit, sondern auch die ihrer Familie – und wir beschweren uns darüber, zu Hause mit Langweile zu sitzen.

Psychische Gesundheit wird angegriffen

Also ja, es ist definitiv nicht leicht gerade. Doch von den Menschen, die ich liebe, getrennt zu sein, ist nur ein geringer Preis für die Gesundheit aller. Das Nähen hilft mir momentan. Es benötigt meine komplette Konzentration und lenkt mich dadurch von der bedrückenden Realität ab. Gleichzeitig fühle ich, wie meine psychische Gesundheit angegriffen wird. Wenn ich einkaufen war und die Lage wie auch das Verhalten meiner Mitbürger beobachte, drückt es auf meine Lunge und das Atmen wird schwer. Ich finde, dass Weinen in diesem Kontext angebracht ist. Diese Situation ist bedrückend, sie nimmt einen mit, sie verändert uns. Ich blicke anders auf meine Zeit, ich schätze, was ich früher nicht geschätzt habe, und ich weiß, dass ich diesen Sommer von ganzem Herzen genießen werde, sobald ich das kann.

Was ich sagen möchte ist: Findet etwas, um euch zu beschäftigen – nähen, puzzeln oder lesen zum Beispiel – und wartet ab. Es tut zwar weh, aber wartet ab.

Serieninfo

Nach 13 Jahren haben Gymnasiasten ihr Abitur in der Tasche. Doch dieses Jahr war kein normales Jahr, kein normales Abi, sondern ein Corona-Abi. Wegen der Covid-19-Pandemie galt es bei den Abiturprüfungen besondere Vorsichtsmaßnahmen zu berücksichtigen. Und danach? Keine feierliche Zeugnisübergabe, kein Abistreich, kein Abiball. Und das Verteilen der aufwendig erstellten Abizeitung ... Vier Abiturienten des Goethe-Gymnasiums Germersheim schildern in einer kleinen Serie ihre Erfahrungen.