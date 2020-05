Nach den Autokonzerten in Steinweiler und Maximiliansau folgt jetzt auch der Wörther Musikverein „Edelweiß“ mit einer Darbietung. „Das haben wir schon länger in unseren Planungen gehabt“, sagt Vorsitzende Sabine Heimbach. Katrin Rehak-Nitsche (MdL, SPD) zufolge habe das Gesundheitsministerium des Landes dies genehmigt. Das Konzert findet am Freitag zwischen 19.30 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Parkplatz der Gaststätte „Kalimera“ an der Bienwaldhalle statt. Der Verein weist die Besucher darauf hin, vorgegebene Abstände einzuhalten.