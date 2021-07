An einem Damm im Bereich des Schöpfwerkes Neuburg wurde am Sonntagnachmittag eine Aushöhlung im Erdreich festgestellt, informierte die Freiwillige Feuerwehr. Nach Rücksprache mit der Deichmeisterei wurden zuerst Sandsäcke ausgelegt, um ein weiteres Nachrutschen zu verhindern. Jedoch entwickelte sich eine weitere Absenkung, was umfangreiche Sicherungsmaßnahmen nötig machte.

Die ausgespülte Fläche wurde mit einem speziellen Stoff ausgekleidet und mit einer Filterschicht aus Sand bedeckt, erklärte die Wehr auf ihrer Facebook-Seite. Sandsäcken dienten als Gegengewicht. Insgesamt wurden über 300 Sandsäcke, ein Kubikmeter Sand sowie mehrere Bahnen Geotextil durch die Einsatzkräfte aus Neuburg und Hagenbach mit Unterstützung der Deichmeisterei und des Entwässerungsverbandes sowie der Firma Sitter aus Berg verbaut.

700 Sandsäcke aus der Reserve des Landkreises wurden sicherheitshalber von der Feuerwehr Rülzheim nach Neuburg gebracht. Diese wurden dann aber nicht benötigt. Die Malteser und das DLRG sorgen für die Verpflegung der Helfer. Die Stelle wird nun verstärkt kontrolliert.