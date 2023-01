Die Pandemie hat unsere Gesellschaft nachhaltig verändert. Das merkt man ganz besonders beim Behördengang.

Die Worte Corona oder Covid-19 können die Meisten von uns nicht mehr hören. Die starken Einschränkungen der vergangenen Jahre mit Lockdowns und Masken tragen sind ebenfalls noch gut in Erinnerung. Eine Wohltat ist es da zu hören, dass sich das nervige Virus langsam zurückzieht und schon so etwas wie Normalität Einzug hält. Denn sogar im öffentlichen Nahverkehr gibt es ab Februar keine Maskenpflicht mehr. Testcenter schließen alle wieder, ein Freitesten ist schon lange nicht mehr notwendig.

Doch etwas hat sich in den vergangenen drei Jahren erheblich geändert: die Verwaltungen. Denn die schotteten sich ziemlich ab und viele schotten sich weiterhin ab – mehr denn je. Bürgerfreundlich ist das nicht. Da lohnt ein Blick auf die neue Homepage der Stadt, denn da steht als Überschrift: „Die Stadt arbeitet für ihre Bürger.“ Und weiter heißt es: „Als zentrale Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ist das historische Stadthaus am Kolpingplatz auch ... .“

Nur nach Terminvereinbarung

„Für die persönliche Beratung und Betreuung stehen den Bürgerinnen und Bürgern die Anlaufstellen im Stadthaus zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt sind tagsüber am Info-Punkt und im Bürgerservice, im Standesamt, im Einwohnermeldeamt sowie an den weiteren Anlaufstellen zu den ausgewiesenen Öffnungszeiten erreichbar“. Das klingt schön. Aber die meisten Mitarbeiter der Verwaltung im historischen Stadthaus bleiben von spontanen niederen Bürgerbesuchen verschont, denn der Zutritt „ist seit dem 2. Januar“ ... „nur nach vorheriger Terminvereinbarung“ mit den zuständigen Ansprechpartnerinnen und -partnern „der Fachabteilungen, die ihren Sitz im Stadthaus haben, möglich“. Als Grund wird genannt, dass Einwohnermeldeamt und Zentrale nebst Info-Punkt in das Arrestgebäude umgezogen sind. Möglicherweise führt das zu geringeren Wartezeiten, aber ein Besuch, wenn es einem denn selbst gerade am besten in den Kram passt, ist nicht mehr möglich.

Bürgerfreundlich oder verwaltungsfreundlich?

So ist das auch bei der viel besuchten Zulassungs- und Führerscheinstelle des Kreises in der Außenstelle im Gebäude des ehemaligen Germersheimer Altenheims. „Zutritt nur mit Termin“ prangt da in großen Buchstaben an der Eingangstür im Inneren. Wie gut, dass gerade jemand raus geht, und so kommt man zumindest ohne Termin in den Innenraum. Ein Empfangsschalter ist nicht besetzt und so geht der Weg direkt zur Führerscheinstelle. Ein Kunde sitzt auf einem Stuhl im Wartebereich. Ein Klopfen und schon bin ich im Büro der Führerscheinstelle drin. Im Raum sitzen zwei Kreismitarbeitende. „Haben Sie einen Termin?“, lautet die Frage. „Nein, ich wollte nur für mich und meine Frau internationale Führerscheine machen lassen.“ „Das geht nur mit Termin“, kommt prompt die Antwort. „Ja, aber hier ist doch niemand außer mir, sie sind zu zweit. Ich habe alles dabei. Vor drei Jahren konnte man doch auch ..., können Sie nicht ...?“, frage ich in der Hoffnung, dass es möglich ist. „Nein, vor drei Jahren gab es auch noch kein Corona. Jetzt benötigen Sie einen Termin. Ich gebe Ihnen einen“, lautet die freundliche Antwort der Mitarbeiterin. Mit einem Termin in der Tasche gebe ich mich geschlagen und grüble beim Hinausgehen nach, wann denn wohl der nächste Besucher mit Termin aufkreuzen wird. Kurz denke ich darüber nach zu warten, um die Zeit zu stoppen. Doch andere Verpflichtungen lassen das leider nicht zu. Der Stuhl im Wartebereich ist übrigens leer, der Wartende wohl anderweitig bedient.

Stellt sich nun die Frage, ob die Terminvereinbarungen anstelle von bürgerfreundlich nicht eher verwaltungsfreundlich sind. Denn wo kämen wir hin, wenn jeder wann es ihm gerade in den Sinn kommt, seine für ihn zuständige Verwaltung besuchen möchte. Wie gut, dass Corona im Rückzug ist und sich alles normalisiert – oder etwa nicht?