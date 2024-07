Am Sonntag, 28. Juli, wird die Bienwald-B9 zwischen den Einmündung K 15 Langenberg und L 554 Neulauterburg von 5 Uhr bis längstens 17 Uhr voll gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) mit. Eine Umleitung über die parallel verlaufenden Landes- und Kreisstraßen wird ausgewiesen. Grund sind Unterhaltungsarbeiten der Straßenmeisterei Kandel, die aufgrund einzuhaltender Sicherheitsabstände nicht bei fließendem Verkehr ausgeführt werden dürfen, so der LBM. Sperrung und Umleitung werden (in Kürze) auf verkehr.rlp.de angezeigt. Der LBM bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für mögliche Verkehrsbehinderungen.