In der Realschule plus in Bellheim, wurden in diesem Jahr 41 junge Menschen verabschiedet, um sich im Berufsleben zu bewähren oder einen höheren Schulabschluss anzustreben.

Schulleiter Dirk Jäger gratulierte den Absolventinnen und Absolventen während einer Feierstunde in der Festhalle, zum Sekundarabschluss I beziehungsweise der Berufsreife.

Es gab eine Reihe von Auszeichnungen. Der Rotary-Club Germersheim-Südliche Weinstraße vergab einen Preis zur Würdigung besonderer Abschlussleistungen an die Schülerin Vanja Vucicevic. Im Namen von Landrat Fritz Brechtel überreichte Fachbereichsleiter Norbert Pirron den Klassenbesten jeweils einen Preis des Landkreises. Diese erhielten: Für den Abschluss der Berufsreife Rene Berg, Sevin Yildirim, Ahmad Mbaid und für den Sekundarabschluss I Alpay Özay, Vanja Vucicevic sowie Zoé Wolf.

Die Abschlussklassen (Ausschnitt). Foto: Realschule Plus

Der Förderverein der Schule bedachte Amy-Lee Rumpf mit einem Preis für besondere Leistungen im Bereich Kunst und Design. Preise für soziales Engagement innerhalb der Klassengemeinschaft erhielten Anna Lena Schreiner und Zoé Wolf. Ein Preis für besondere Leistungen im Fach Berufsorientierung, ging an Sevin Yildirim. Die Auszeichnung des Fonds der Chemischen Industrie erhielt Alpay Özay. Der Buchpreis der Stiftung Pfalzmetall für herausragende Leistungen in Physik ging an Nils Ottwaska.