Der Vorsitzende des Vereins „Indienhilfe – Pater Franklin“ und frühere Geschäftsführer des Pfarrverbandes Rülzheim-Germersheim, Hubert Borger, ist mit 73 Jahren verstorben.

Der gebürtige Rülzheimer Hubert Borger (Jahrgang 1952) war 33 Jahre lang Geschäftsführer des Pfarrverbands Rülzheim-Germersheim in der Diözese Speyer – zunächst mit Sitz in Rülzheim, dann in Germersheim. Bis zum Jahr 2023 war er über 20 Jahre lang Mitglied im Verwaltungsrat der Pfarrei Hl. Theodard Rülzheim, zuletzt war er dessen stellvertretender Vorsitzender. Seit 2011 bis heute war er zudem Vorsitzender des Vereins „Indienhilfe Pater Franklin“, der die Hilfe für die Ärmsten in Indien zum Ziel hat und alljährlich einen Hungermarsch ausrichtet. Der nächste ist am Sonntag, 15. März.

Borger war auch ein Gründungsmitglied des im Jahr 1970 aus der Taufe gehobenen Malteser Hilfsdiensts Rülzheim. 1977 hatte er das Amt des Vorsitzenden von Helmut Messemer übernommen, im Jahr 1991 gab er es an Christian Schöneich ab. Lange Jahre war Borger zudem im katholischen Kirchenchor aktiv.

Die Beisetzung findet am Freitag, 6. März, 14.30 Uhr, auf dem Friedhof in Kuhardt statt. Das erste Sterbeamt ist am Sonntag, 8. März, 9 Uhr, ebenfalls in Kuhardt.