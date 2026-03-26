Nach knapp fünf Jahren wechselt Andreas Bachhofer, Leiter des Lastwagenwerks Wörth, auf eine andere Position. Ein Gespräch über Meilensteine und Herausforderungen.

Die Jahre sind wie im Flug vergangen, sagt Andreas Bachhofer im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Zum 1. August 2021 hatte er die Position des Leiters „Standort und Produktion im Mercedes-Benz Werk Wörth“ übernommen, auch das Werk im elsässischen Molsheim und das Werk im türkischen Aksaray fallen in diesen Verantwortungsbereich. „Das Lkw-Geschäft ist immer ein zyklisches. Aber da waren ein paar Extreme dabei, das war in dieser Ausprägung massiv“, sagt Bachhofer mit Blick auf die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine.

Gleich mehrere Meilensteine

Bei den Meilensteinen nennt Bachhofer zunächst die Veränderungen bei den Produkten, Stichwort Transformation. Die erste Generation der elektrischen Serien-Lastwagen startete 2021, 2022 folgte der eEconic, der vor allem für den innerstädtischen Einsatz ausgelegt ist. Ende 2024 ging der eActros 600 für den Fernverkehr in Serie. „Das war schon eine sehr spannende Zeit, das hatten wir noch nie gemacht“, sagt Bachhofer. Die Umstellungen waren gravierender als zuvor – so gravierend, dass man zeitweise sogar über den Bau einer neuen Fabrik nachgedacht habe. Heute sei man froh, dass man sich der Herausforderung gestellt habe, die E-Fahrzeuge neben den Verbrennern vom Band rollen zu lassen. Ein Grund, mit Blick auf den Anteil von E-Lastern an der Gesamtproduktionsmenge: „Die Geschwindigkeit, in der wir hochlaufen, ist deutlich langsamer, als wir vielleicht vor fünf Jahren noch erwarten konnten.“

Auch an anderer Stelle ging es voran: Im Werk, das Bachhofer stets liebevoll „die Fabrik“ nennt, wurde die Fahrerhaus-Lackiererei umgestellt und damit der Energiebedarf um 40 Prozent gesenkt. Mit der Stadt Wörth und EnBW hat Daimler Truck das Wärmewerk gegründet. Das Geothermieprojekt hat eine nachhalige Energieversorgung zum Ziel. Geeignete Bohrstandorte wurden auf dem Werksgelände gefunden. Wahrscheinlich im Spätjahr, spätestens Anfang nächsten Jahres gehe es los, sagt Bachhofer. Und die Zulieferung erfolge schon zu über dreißig Prozent jeden Tag mit Elektro-Fahrzeugen

Die größten Herausforderungen

Rückblickend habe der Umgang im Werk mit der Corona-Pandemie zu den größten Herausforderungen gehört, sagt Bachhofer. Dabei galt es, zu testen, Ansteckungen zu vermeiden, schließlich werde an vielen Stellen recht eng zusammengearbeitet. Gleichzeitig warteten ja die Kunden auf ihre bestellten Produkte. „Den Punkt fand ich recht anstrengend“, sagt er.

Kaum war die Pandemie überstanden, baute sich 2023 ein großer Auftragsbestand auf. Auf einmal war wieder genug Material da, doch nun wurden die Auswirkungen der demografischen Entwicklung sichtbar. Also wurden mehr Zeitarbeitskräfte geholt und man fragte sich: „Welche Taktgeschwindigkeit können wir denn fahren, (...), wie viele Überstunden können wir da schnell machen?“.

Und dann sei man an einem gewissen Punkt mit der Reife der Produkte nicht dort gewesen, „wo wir es uns gewünscht hätten“, sagt Bachhofer ganz offen. Der Knackpunkt sei eine Softwarefreigabe gewesen.

Die Menschen

Doch ob Fabrik oder Produkte: Eines der zentralen Themen sei für ihn als Standortleiter gewesen, sicherzustellen, dass es eine Gemeinschaft gebe. Dabei spiele auch der Sozialpartner eine extrem wichtige Rolle. Man habe viele positive Dinge erreicht, wie den Zukunftsvertrag, in dem unter anderem die Standortsicherung verankert ist und betriebsbedingte Kündigungen bis 2034 ausgeschlossen sind. „Ich bin stolz, dass es immer gelungen ist, hinter geschlossenen Türen, zu einer guten Lösung zu kommen.“

Dabei habe er keine Berührungsängste gehabt, sagt Bachhofer, egal ob er es mit Produktionsmitarbeitern oder Führungskräften zu tun gehabt habe. „Da gab es immer eine offene Tür.“ Bei Betriebsversammlungen habe er am Ende der Veranstaltung gerne noch diskutiert, „das gab es so in der Vergangenheit nicht“. Natürlich gebe es dann mitunter auch unangenehme Fragen, aber denen habe er sich gestellt. Nun sei es wirklich schön, dass der eine oder andere sein Bedauern darüber zum Ausdruck bringe, dass man gehe.

Im Betriebsratswahlkampf

In Bachhofers letzte Wochen fiel auch der Betriebsratswahlkampf, der im Werk deutlich schmutziger ausfiel, als zuvor. An vielen Stellen werde fair gespielt und an anderen Stellen gebe es Menschen, die meinen, sie müssten anders spielen, lautet seine Einschätzung. Es habe „eine Handvoll Menschen“ gegeben, die an der Stelle wirklich für Unruhe gesorgt hätten.

Dinge seien „von einigen, ganz wenigen massiv überhöht worden“, kritisiert er. Dabei habe es einen zeitlichen Zusammenhang zum Wahltermin am 10. März gegeben. „Das Interessante ist ja, das war nicht Monate bevor die Betriebsratswahl war, jetzt nach der Betriebsratswahl ist das auch wieder nicht der Fall.“

Die Prognose für die Zukunft

Die großen Veränderungen seien auf den Weg gebracht: Ende 2026 komme noch der serienmäßige Wasserstofftruck dazu. Auch der Zukunftsvertrag samt Beschäftigungssicherung sei eine extrem wichtige Voraussetzung. Die Zyklizität des Geschäfts werde natürlich weiter vorhanden sein. Aber: „Wörth ist das größte Mercedes-Benz-Lkw-Montagewerk der Welt, das wird auch in zehn Jahre noch so sein.“

Auch wenn sich bis dahin vielleicht einige Parameter verschieben werden: Schon heute werden Produkte in Wörth und Aksaray hergestellt, da könne man auch ein bisschen flexibel sein, je nach dem, welcher Markt im Moment gerade mehr nachfrage, umschreibt Bachhofer. Die Frage sei nun, gleiche man diese Varianz mit dem einen Produkt aus oder eher mit einem anderen. Schließlich habe es im Produktportfolio in den vergangenen Jahren Verschiebungen gegeben. Man wisse noch nicht, in welcher Geschwindigkeit und in welcher Art und Weise sich das weiter entwickeln werde, aber man müsse verschiedene Szenarien haben.

Persönlicher Umbruch: Weg von Daimler

Mit dem Abschied vom Lastwagenwerk geht auch für Bachhofer persönlich ein bedeutender Lebensabschnitt zu Ende. Schließlich hatte er bislang sein ganzes Berufsleben bei Daimler Truck verbracht: Seine Laufbahn begann er 1995 als Doktorand im Werk Sindelfingen. Im Laufe seiner Karriere hatte er dann verschiedene Positionen bei Mercedes-Benz Lkw inne, darunter als Leiter des Qualitätsmanagements sowie als Leiter des Life-Cycle-Managements. Von 2017 bis 2020 war Bachhofer verantwortlich für den Produktions- und Entwicklungsstandort Aksaray (Türkei). Vor seiner Führrungsposition in Wörth war er Teil des Transformation Offices.

Für den nächsten Schritt muss Bachhofer jedoch Daimler Truck verlassen: Es geht nach Saudi-Arabien, dort wird Bachhofer CEO von Juffali Commercial Vehicles mit den Geschäftseinheiten JIPCO und NAI. JIPCO ist ein langjähriger lokale Generalvertriebspartner der Daimler Truck AG für Mercedes-Benz Trucks. Für die lokale Montage von Lkw der Marke Mercedes-Benz betreiben JIPCO und Daimler Truck gemeinsam das Joint Venture NAI (National Automotive Industry Company).

Botschaft an den Nachfolger

Bachhofers Nachfolger ist Thomas Twork, 53, derzeit Standortverantwortlicher des Daimler-Truck-Werks in Gaggenau. Twork übernimmt am 1. April. Das würde Bachhofer seinem Nachfolger gerne noch mit auf den Weg geben: „Mir wäre wichtig, dass die Zusammenarbeit mit den Menschen am Standort und dem Betriebsrat im Werk sowie den externen Partnern in der Politik und den Verbänden in gleich positivem und konstruktivem Dialog fortgesetzt wird - und wir an unseren Anstrengungen, jeden Tag besser zu werden, weiter festhalten.“