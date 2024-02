19 Jahre lang hat Isolde Vongerichten in Bellheim unterrichtet, 17 davon hat sie als Rektorin die Geschicke der Grundschule geleitet. Nun ist ihre letzte Arbeitswoche als Lehrerin zu Ende. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ blickt sie zurück.

Der Lehrerberuf war nicht ihr erster Plan gewesen. Nach dem Studium der sozialen Arbeit und ersten Schritten in diesem Berufszweig folgte für Isolde Vongerichten eine Babypause, während der die junge Familie auch Pflegekinder betreute. Dann die Entscheidung, in Landau ein weiteres Studium zu beginnen, und von der Sonderpädagogik schließlich ein letzter Schwenk zum Grundschullehramt. Nach einer Zeit in Sondernheim wechselte Vongerichten 2005 zur Bellheimer Grundschule, wo sie gleich als Konrektorin vom damaligen Schulleiter Michael Storck begann, den sie zwei Jahre später beerben sollte.

„Ich habe lange überlegt, ob ich aus der Klassenleitung herausgehe und in die Verwaltung gehen möchte und kann sagen, dass ich die Klassenleitung bis heute vermisse“, sagt die Knittelsheimerin. Ein Grund, warum sie sich für den Rektorenposten entschieden hat, ist ihr Hintergrund in der Sozialarbeit, ihre „Sozialarbeiterseele“. „Ich kann die Aufgaben unserer Schulsozialarbeiter gut verstehen und mitreden. Auch bei den Problemen, die es innerhalb der Familien unserer Schüler gibt, kommt mir meine Ausbildung in diesem Bereich zu Gute.“

Unter ihrer Führung hat die Bellheimer Grundschule einige große Veränderungen vollzogen. Das fängt 2006 bei der Einführung der Ganztagsschule an. In den vergangenen fast zwei Jahrzehnten gab es grundlegende Veränderungen in der Gesellschaft, die sich zum Beispiel in den Betreuungsangeboten der Grundschule widerspiegeln. „Als ich gekommen bin, gab es nur den Schülerhort. Heute sind der überwiegende Teil unserer 370 Kinder in irgendeiner Form der Betreuung.“ Weitere wichtige Stationen waren 2010 die Umgestaltung des Spielplatzes mit Hilfe des Vereins Naturspur und 2012 der Wechsel zur Schwerpunktschule. Bauliche Änderungen gab es eher wenige. Gerne hätte Vongerichten ihre Grundschüler in einer eigenen Mensa essen sehen. Dafür werden sie noch auf absehbare Zeit in der Realschule wandern müssen. Als Mitglied des Knittelsheimer Gemeinderates weiß sie aber, dass diese Dinge ihre Zeit brauchen.

Weil sich die Schüler verändert haben, musste sich auch der Unterricht verändern: „Es ist komplexer geworden, wir haben jetzt die ganze Bandbreite an Schülern. Verschiedene Nationalitäten, verschiedene soziale Verhältnisse, und die Anforderung an uns, für jedes Kind einen eigenen Lernweg zu ermitteln.“ Vongerichten fand es „unglaublich bereichernd, all die Kinder und Lehrer kennen zu lernen, zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln und was die Lehrer für sie leisten.“ Als unschönere Seiten ihrer Arbeit bleibt es in Erinnerung, wenn tolle Pläne auf bürokratische Realitäten stießen. Aber auch wenn es einmal Frust gab, sei sie immer lieber eine, die etwas vorantreibt, als eine, die Dinge geschehen lässt.