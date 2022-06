Zum 1. Juli müssen Stromkunden keine EEG-Umlage in Höhe von derzeit 4,43 Cent pro Kilowattstunde mehr bezahlen. Die sich daraus ergebende Entlastung geben die Stadtwerke Germersheim in vollem Umfang – im Zuge der Jahresendabrechnung – an ihre Kunden weiter. Kunden sollen ihren Stromzähler zum 30. Juni ablesen und den Zählerstand online über das Kundenportal, schriftlich oder per E-Mail übermitteln. Fehlt die Kundenablesung zum angegebenen Datum, wird der ab dem 1. Juli maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet, wobei den Stadtwerken zufolge jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen berücksichtigt werden.