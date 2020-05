Zwei Großveranstaltungen musste die Handballabteilung des TV Wörth jetzt aufgrund der Corona-Pandemie absagen. Zunächst fällt das für Anfang August vorgesehene, inzwischen schon traditionelle Open-Air-Konzert „Rock am Altwasser“ aus. Ebenso kann das vom 21. bis 23. August geplante größte überregionale Handball-Jugendturnier der Region nicht stattfinden. Zum 24. Male sollten zwischen 60 und 80 Jugendmannschaften aller Altersklassen aus ganz Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Hessen wieder in drei verschiedenen Hallen an drei Tagen um die begehrten Trophäen kämpfen. Vorher mussten schon die Handball-Stadtmeisterschaft im April und die „Hahnenhof-Freizeit“ für die Jugend im Juni abgesagt werden. Die letzten Heimspiele der Saison fanden nicht mehr statt . Da diese Absagen auch zu größeren finanziellen Engpässen führen, wird die Handballabteilung sich auch an der von der VR-Bank gestarteten Aktion „Viele schaffen mehr“ beteiligen, wie Abteilungsleiter Helmut Wesper im Informationsschreiben für die etwa 560 Mitglieder mitteilte. Hier legt die Bank für jede Spende in Höhe von zehn Euro selbst zehn Euro drauf. Entsprechende Info-Flyer werden vorbereitet.